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13.11.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Vormittag schwächer
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von OC Oerlikon gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 5,14 CHF abwärts.
Die OC Oerlikon-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 5,14 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'211 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,14 CHF. Bei 5,15 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 5'917 OC Oerlikon-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,99 CHF) erklomm das Papier am 23.09.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der OC Oerlikon-Aktie. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,88 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der OC Oerlikon-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF an OC Oerlikon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,192 CHF.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,315 CHF je Aktie in den OC Oerlikon-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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