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13.11.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon wird am Freitagnachmittag ausgebremst
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die OC Oerlikon-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 5,09 CHF ab.
Die OC Oerlikon-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 5,09 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'236 Punkten notiert. Der Kurs der OC Oerlikon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,09 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,15 CHF. Bisher wurden heute 76'238 OC Oerlikon-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2026 bei 5,99 CHF. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 17,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,88 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 43,42 Prozent würde die OC Oerlikon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,192 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete OC Oerlikon 0,850 CHF aus.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,315 CHF je OC Oerlikon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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