OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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13.10.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon verteidigt am Vormittag Vortagesniveau
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von OC Oerlikon. Die OC Oerlikon-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 5,60 CHF.
Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der OC Oerlikon-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 5,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'835 Punkten liegt. Die OC Oerlikon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,60 CHF aus. In der Spitze fiel die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten OC Oerlikon-Aktien beläuft sich auf 4'999 Stück.
Am 23.09.2026 markierte das Papier bei 5,99 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 6,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2025 (2,67 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der OC Oerlikon-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,191 CHF, nach 0,850 CHF im Jahr 2025.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,329 CHF je OC Oerlikon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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