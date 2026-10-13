OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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13.10.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon verteuert sich am Dienstagnachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von OC Oerlikon. Zuletzt konnte die Aktie von OC Oerlikon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 3,9 Prozent auf 5,82 CHF.
Um 16:28 Uhr stieg die OC Oerlikon-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,9 Prozent auf 5,82 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'732 Punkten steht. Die OC Oerlikon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,85 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 211'221 OC Oerlikon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 23.09.2026 markierte das Papier bei 5,99 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die OC Oerlikon-Aktie somit 2,84 Prozent niedriger. Am 14.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,67 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die OC Oerlikon-Aktie derzeit noch 54,05 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,191 CHF. Im Vorjahr hatte OC Oerlikon 0,850 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass OC Oerlikon einen Gewinn von 0,329 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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