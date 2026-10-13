OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon macht am Mittag Boden gut

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von OC Oerlikon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 5,64 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'881 Punkten tendiert. Die OC Oerlikon-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,67 CHF an. Bei 5,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 39'233 OC Oerlikon-Aktien.

Bei 5,99 CHF erreichte der Titel am 23.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 6,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2025 bei 2,67 CHF. Der derzeitige Kurs der OC Oerlikon-Aktie liegt somit 110,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,850 CHF an OC Oerlikon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,191 CHF aus.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,329 CHF je OC Oerlikon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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