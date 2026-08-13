OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Das Papier von OC Oerlikon konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 4,98 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'421 Punkten notiert. Der Kurs der OC Oerlikon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,99 CHF zu. Mit einem Wert von 4,98 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der OC Oerlikon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57'256 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2026 auf bis zu 5,10 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Kursplus von 2,51 Prozent wieder erreichen. Bei 2,61 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem OC Oerlikon seine Aktionäre 2025 mit 0,850 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,191 CHF je Aktie ausschütten.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,256 CHF je Aktie in den OC Oerlikon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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