OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Nachmittag mit Kursplus

Die OC Oerlikon-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 5,06 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'472 Punkten notiert. Die OC Oerlikon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,12 CHF. Mit einem Wert von 4,98 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten OC Oerlikon-Aktien beläuft sich auf 663'563 Stück.

Bei 5,12 CHF markierte der Titel am 13.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,19 Prozent Plus fehlen der OC Oerlikon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 2,61 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 48,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,191 CHF. Im Vorjahr hatte OC Oerlikon 0,850 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem OC Oerlikon-Gewinn in Höhe von 0,256 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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