OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon präsentiert sich am Mittag fester

Um 12:28 Uhr wies die OC Oerlikon-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 5,09 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'446 Punkten tendiert. Die OC Oerlikon-Aktie legte bis auf 5,10 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 4,98 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten OC Oerlikon-Aktien beläuft sich auf 369'135 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,10 CHF) erklomm das Papier am 06.08.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der OC Oerlikon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2025 (2,61 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,72 Prozent.

Für OC Oerlikon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,191 CHF ausgeschüttet werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem OC Oerlikon-Gewinn in Höhe von 0,256 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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