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12.11.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker
Die Aktie von OC Oerlikon zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die OC Oerlikon-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.
Die OC Oerlikon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 5,18 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'274 Punkten steht. Der Kurs der OC Oerlikon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,21 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,13 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 162'100 OC Oerlikon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2026 auf bis zu 5,99 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die OC Oerlikon-Aktie derzeit noch 15,64 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2025 auf bis zu 2,88 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der OC Oerlikon-Aktie.
OC Oerlikon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,850 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,192 CHF aus.
Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon im Jahr 2026 0,315 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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OC Oerlikon Corporation am 12.11.2026
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