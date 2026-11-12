OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 5,18 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'352 Punkten tendiert. In der Spitze legte die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,18 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,13 CHF. Bisher wurden via SIX SX 53'307 OC Oerlikon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,99 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 15,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2025 Kursverluste bis auf 2,88 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die OC Oerlikon-Aktie derzeit noch 44,40 Prozent Luft nach unten.

Für OC Oerlikon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,192 CHF ausgeschüttet werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass OC Oerlikon ein EPS in Höhe von 0,315 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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