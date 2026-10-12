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OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824

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12.10.2026 09:29:00

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Montagvormittag südwärts

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Montagvormittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von OC Oerlikon. Zuletzt ging es für die OC Oerlikon-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 5,62 CHF.

OC Oerlikon Corporation
5.60 CHF -0.23%
Kaufen Verkaufen

Die OC Oerlikon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 5,62 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'634 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der OC Oerlikon-Aktie ging bis auf 5,62 CHF. Mit einem Wert von 5,64 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 12'979 OC Oerlikon-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,99 CHF) erklomm das Papier am 23.09.2026. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 6,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,67 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Verlust von 52,49 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,850 CHF an OC Oerlikon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,191 CHF aus.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,329 CHF je OC Oerlikon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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