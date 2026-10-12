OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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12.10.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der OC Oerlikon-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 5,58 CHF.
Das Papier von OC Oerlikon gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 5,58 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'668 Punkten liegt. Die OC Oerlikon-Aktie sank bis auf 5,55 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,64 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 151'815 OC Oerlikon-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2026 bei 5,99 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die OC Oerlikon-Aktie 7,35 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2025 Kursverluste bis auf 2,67 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 52,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,191 CHF. Im Vorjahr erhielten OC Oerlikon-Aktionäre 0,850 CHF je Wertpapier.
In der OC Oerlikon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,329 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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