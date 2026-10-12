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OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824

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12.10.2026 12:29:00

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Montagmittag tiefer

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Montagmittag tiefer

Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 5,60 CHF.

OC Oerlikon Corporation
5.60 CHF -0.23%
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Der OC Oerlikon-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 5,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'579 Punkten notiert. Die OC Oerlikon-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,59 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,64 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 89'829 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2026 bei 5,99 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,96 Prozent. Bei 2,67 CHF erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,850 CHF an OC Oerlikon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,191 CHF aus.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,329 CHF je OC Oerlikon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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