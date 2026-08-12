OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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12.08.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon zeigt sich am Vormittag fester
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das OC Oerlikon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 5,00 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die OC Oerlikon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 5,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'466 Punkten steht. Die OC Oerlikon-Aktie legte bis auf 5,04 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,93 CHF. Bisher wurden via SIX SX 177'559 OC Oerlikon-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 5,10 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der OC Oerlikon-Aktie. Bei 2,61 CHF fiel das Papier am 23.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,80 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für OC Oerlikon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,850 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,191 CHF belaufen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,256 CHF je OC Oerlikon-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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