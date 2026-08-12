OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon büsst am Mittwochnachmittag ein

Die Aktionäre schickten das Papier von OC Oerlikon nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 4,90 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'386 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die OC Oerlikon-Aktie bis auf 4,90 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,93 CHF. Der Tagesumsatz der OC Oerlikon-Aktie belief sich zuletzt auf 338'383 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 5,10 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,08 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,61 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für OC Oerlikon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,850 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,191 CHF belaufen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,256 CHF je OC Oerlikon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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