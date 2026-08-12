OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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12.08.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon präsentiert sich am Mittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von OC Oerlikon. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 4,92 CHF zu.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 4,92 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'408 Punkten tendiert. Die OC Oerlikon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,04 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,93 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 276'144 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.
Am 06.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,10 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der OC Oerlikon-Aktie liegt somit 3,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2025 bei 2,61 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Verlust von 46,95 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 0,850 CHF an OC Oerlikon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,191 CHF aus.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,256 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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