OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte um 04:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,8 Prozent auf 3,97 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 15'074 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 4,03 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,93 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 206'788 OC Oerlikon-Aktien.

Bei einem Wert von 5,14 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.04.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,47 Prozent hinzugewinnen. Am 02.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,88 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für OC Oerlikon-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,200 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,187 CHF belaufen. OC Oerlikon liess sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der OC Oerlikon-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,258 CHF je OC Oerlikon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch