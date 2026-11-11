OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittwochvormittag stärker

Die OC Oerlikon-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 5,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'166 Punkten notiert. Die OC Oerlikon-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,14 CHF an. Bei 5,06 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der OC Oerlikon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19'497 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,99 CHF) erklomm das Papier am 23.09.2026. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 17,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (2,88 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Verlust von 43,53 Prozent wieder erreichen.

OC Oerlikon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,850 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,192 CHF aus.

Experten taxieren den OC Oerlikon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,315 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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