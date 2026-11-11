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11.11.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittwochvormittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von OC Oerlikon. Die OC Oerlikon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 5,10 CHF.
Die OC Oerlikon-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 5,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'166 Punkten notiert. Die OC Oerlikon-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,14 CHF an. Bei 5,06 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der OC Oerlikon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19'497 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,99 CHF) erklomm das Papier am 23.09.2026. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 17,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (2,88 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Verlust von 43,53 Prozent wieder erreichen.
OC Oerlikon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,850 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,192 CHF aus.
Experten taxieren den OC Oerlikon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,315 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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OC Oerlikon Corporation am 11.11.2026
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