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11.11.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die OC Oerlikon-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 5,13 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'156 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,14 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 5,06 CHF. Zuletzt wechselten 122'199 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 5,99 CHF erreichte der Titel am 23.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die OC Oerlikon-Aktie 16,76 Prozent zulegen. Am 19.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,88 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 78,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,192 CHF, nach 0,850 CHF im Jahr 2025.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je OC Oerlikon-Aktie in Höhe von 0,315 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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OC Oerlikon Corporation am 11.11.2026
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