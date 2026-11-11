OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 5,13 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'156 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,14 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 5,06 CHF. Zuletzt wechselten 122'199 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,99 CHF erreichte der Titel am 23.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die OC Oerlikon-Aktie 16,76 Prozent zulegen. Am 19.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,88 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 78,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,192 CHF, nach 0,850 CHF im Jahr 2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je OC Oerlikon-Aktie in Höhe von 0,315 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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