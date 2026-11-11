OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittwochmittag im Aufwind

Die OC Oerlikon-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 5,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'103 Punkten liegt. In der Spitze gewann die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,14 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,06 CHF. Von der OC Oerlikon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81'313 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2026 auf bis zu 5,99 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2025 auf bis zu 2,88 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der OC Oerlikon-Aktie 43,53 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,192 CHF, nach 0,850 CHF im Jahr 2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass OC Oerlikon einen Gewinn von 0,315 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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