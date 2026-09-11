OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Freitagvormittag fester

Die OC Oerlikon-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 5,22 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'463 Punkten steht. Bei 5,24 CHF erreichte die OC Oerlikon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 5,23 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10'876 OC Oerlikon-Aktien.

Bei 5,56 CHF markierte der Titel am 09.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 6,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,61 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 50,00 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,850 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,189 CHF je OC Oerlikon-Aktie.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem OC Oerlikon-Gewinn in Höhe von 0,284 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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