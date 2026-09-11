OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Freitagnachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr sprang die OC Oerlikon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 5,23 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'483 Punkten steht. Die OC Oerlikon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,27 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,23 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 92'788 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.

Am 09.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,56 CHF an. Mit einem Zuwachs von 6,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,61 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,189 CHF, nach 0,850 CHF im Jahr 2025.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,284 CHF je OC Oerlikon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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