OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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11.09.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon zeigt sich am Mittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von OC Oerlikon. Zuletzt stieg die OC Oerlikon-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 5,21 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 5,21 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'519 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,26 CHF. Bei 5,23 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59'522 OC Oerlikon-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.09.2026 bei 5,56 CHF. Der derzeitige Kurs der OC Oerlikon-Aktie liegt somit 6,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 2,61 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der OC Oerlikon-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,189 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete OC Oerlikon 0,850 CHF aus.
In der OC Oerlikon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,284 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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