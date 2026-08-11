OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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11.08.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Vormittag stark gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von OC Oerlikon. Zuletzt wies die OC Oerlikon-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 5,6 Prozent auf 4,99 CHF nach oben.
Das Papier von OC Oerlikon konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 5,6 Prozent auf 4,99 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'610 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,00 CHF. Bei 4,74 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 94'430 OC Oerlikon-Aktien gehandelt.
Am 06.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,10 CHF an. 2,20 Prozent Plus fehlen der OC Oerlikon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,61 CHF ab. Der derzeitige Kurs der OC Oerlikon-Aktie liegt somit 91,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten OC Oerlikon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,190 CHF.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,245 CHF je OC Oerlikon-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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