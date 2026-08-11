OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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11.08.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon gewinnt am Dienstagnachmittag
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die OC Oerlikon-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 4,4 Prozent auf 4,94 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von OC Oerlikon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 4,4 Prozent auf 4,94 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'571 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,02 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,74 CHF. Zuletzt wechselten 462'809 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,10 CHF) erklomm das Papier am 06.08.2026. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 3,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2025 (2,61 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der OC Oerlikon-Aktie 47,11 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten OC Oerlikon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,190 CHF.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,245 CHF je OC Oerlikon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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