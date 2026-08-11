OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 4,88 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'535 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,02 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,74 CHF. Zuletzt wechselten 388'702 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Am 06.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,10 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.09.2025 bei 2,61 CHF. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 86,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,190 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete OC Oerlikon 0,850 CHF aus.

Den erwarteten Gewinn je OC Oerlikon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,245 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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