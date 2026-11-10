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10.11.2026 09:29:00

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Dienstagvormittag mit Kursplus

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Dienstagvormittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von OC Oerlikon. Zuletzt ging es für das OC Oerlikon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 5,10 CHF.

OC Oerlikon Corporation
5.07 CHF 1.18%
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Die OC Oerlikon-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 5,10 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'158 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,10 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,08 CHF. Von der OC Oerlikon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 48'876 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,99 CHF) erklomm das Papier am 23.09.2026. Der derzeitige Kurs der OC Oerlikon-Aktie liegt somit 14,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,88 CHF. Mit einem Kursverlust von 43,53 Prozent würde die OC Oerlikon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,192 CHF.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass OC Oerlikon ein EPS in Höhe von 0,315 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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