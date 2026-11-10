OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die OC Oerlikon-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 5,02 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'142 Punkten liegt. Die OC Oerlikon-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,97 CHF nach. Bei 5,08 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 174'166 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,99 CHF erreichte der Titel am 23.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 19,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2025 auf bis zu 2,88 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,63 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für OC Oerlikon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,850 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,192 CHF belaufen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,315 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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