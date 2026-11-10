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10.11.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon verliert am Dienstagmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von OC Oerlikon. Die OC Oerlikon-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 5,03 CHF ab.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 5,03 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'172 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,03 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,08 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 102'951 OC Oerlikon-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,99 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.09.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Kursplus von 19,09 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,88 CHF am 19.11.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Verlust von 42,74 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für OC Oerlikon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,850 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,192 CHF belaufen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass OC Oerlikon einen Gewinn von 0,315 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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