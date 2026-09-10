OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon verliert am Vormittag

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 5,19 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'553 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,16 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 36'797 OC Oerlikon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,56 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,13 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,61 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,71 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,189 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete OC Oerlikon 0,850 CHF aus.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass OC Oerlikon ein EPS in Höhe von 0,284 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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