OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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10.09.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon zeigt sich am Nachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von OC Oerlikon. Zuletzt stieg die OC Oerlikon-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 5,22 CHF.
Das Papier von OC Oerlikon konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 5,22 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'435 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,24 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten OC Oerlikon-Aktien beläuft sich auf 190'076 Stück.
Am 09.09.2026 markierte das Papier bei 5,56 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Kursplus von 6,51 Prozent wieder erreichen. Am 23.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,61 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OC Oerlikon-Aktie 100,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,189 CHF.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,284 CHF je OC Oerlikon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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