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OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824

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10.09.2026 12:29:00

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tritt am Mittag auf der Stelle

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tritt am Mittag auf der Stelle

Die Aktie von OC Oerlikon zeigt sich am Donnerstagmittag ohne grosse Bewegung. Die OC Oerlikon-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 5,21 CHF.

OC Oerlikon Corporation
5.25 CHF 2.58%
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Bei der OC Oerlikon-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 5,21 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'506 Punkten liegt. In der Spitze legte die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,22 CHF zu. Im Tief verlor die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,15 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,20 CHF. Zuletzt wechselten 127'456 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Bei 5,56 CHF erreichte der Titel am 09.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 2,61 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OC Oerlikon-Aktie 99,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

OC Oerlikon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,850 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,189 CHF aus.

Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon im Jahr 2026 0,284 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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