OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Vormittag schwächer

Um 09:28 Uhr rutschte die OC Oerlikon-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,7 Prozent auf 4,82 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'537 Punkten steht. Der Kurs der OC Oerlikon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,80 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,83 CHF. Zuletzt wechselten 36'862 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Am 06.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,10 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,61 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 45,85 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten OC Oerlikon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,190 CHF aus.

Experten taxieren den OC Oerlikon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,245 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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