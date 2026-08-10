OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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10.08.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon gibt am Nachmittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von OC Oerlikon. Der OC Oerlikon-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 4,80 CHF.
Um 16:28 Uhr fiel die OC Oerlikon-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 4,80 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'505 Punkten steht. In der Spitze fiel die OC Oerlikon-Aktie bis auf 4,78 CHF. Bei 4,83 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 253'975 OC Oerlikon-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2026 auf bis zu 5,10 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,36 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,61 CHF. Dieser Wert wurde am 23.09.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der OC Oerlikon-Aktie 45,57 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF an OC Oerlikon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,190 CHF.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass OC Oerlikon einen Gewinn von 0,245 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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