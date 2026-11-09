OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Vormittag in Rot

Der OC Oerlikon-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 4,98 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'813 Punkten steht. Im Tief verlor die OC Oerlikon-Aktie bis auf 4,96 CHF. Bei 4,99 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29'268 OC Oerlikon-Aktien.

Bei 5,99 CHF markierte der Titel am 23.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,40 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2025 auf bis zu 2,88 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 42,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten OC Oerlikon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,192 CHF.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,315 CHF je OC Oerlikon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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