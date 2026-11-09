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09.11.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Montagnachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die OC Oerlikon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 5,04 CHF zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das OC Oerlikon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 5,04 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'992 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,06 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,99 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 158'654 OC Oerlikon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 23.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,99 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die OC Oerlikon-Aktie 18,85 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,88 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der OC Oerlikon-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten OC Oerlikon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,192 CHF.
Experten taxieren den OC Oerlikon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,315 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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