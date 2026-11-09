OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Montagmittag nordwärts

Die OC Oerlikon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 5,04 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'933 Punkten steht. Bei 5,05 CHF markierte die OC Oerlikon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,99 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 87'723 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2026 auf bis zu 5,99 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,85 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2025 Kursverluste bis auf 2,88 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Verlust von 42,86 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,192 CHF. Im Vorjahr erhielten OC Oerlikon-Aktionäre 0,850 CHF je Wertpapier.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass OC Oerlikon einen Gewinn von 0,315 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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