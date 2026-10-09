OC Oerlikon Aktie News: Anleger schicken OC Oerlikon am Vormittag ins Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von OC Oerlikon nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,7 Prozent auf 5,68 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'526 Punkten tendiert. Bei 5,70 CHF erreichte die OC Oerlikon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 5,70 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 6'741 OC Oerlikon-Aktien.

Bei 5,99 CHF erreichte der Titel am 23.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Kursplus von 5,46 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,67 CHF. Dieser Wert wurde am 11.10.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OC Oerlikon-Aktie 112,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

OC Oerlikon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,191 CHF belaufen.

Von Analysten wird erwartet, dass OC Oerlikon im Jahr 2026 0,329 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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