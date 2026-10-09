OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon gibt am Freitagnachmittag nach

Um 16:28 Uhr fiel die OC Oerlikon-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 5,60 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'557 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte OC Oerlikon-Aktie bei 5,59 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,70 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 189'398 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2026 auf bis zu 5,99 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,96 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,67 CHF. Dieser Wert wurde am 11.10.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der OC Oerlikon-Aktie 52,32 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,191 CHF. Im Vorjahr erhielten OC Oerlikon-Aktionäre 0,850 CHF je Wertpapier.

Den erwarteten Gewinn je OC Oerlikon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,329 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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