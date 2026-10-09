OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Freitagmittag nahezu unbewegt

Die OC Oerlikon-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 5,64 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'506 Punkten liegt. Der Kurs der OC Oerlikon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,70 CHF zu. Im Tief verlor die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,61 CHF. Bei 5,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der OC Oerlikon-Aktie belief sich zuletzt auf 42'630 Aktien.

Am 23.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,99 CHF an. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 6,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,67 CHF ab. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 111,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für OC Oerlikon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,850 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,191 CHF belaufen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je OC Oerlikon-Aktie in Höhe von 0,329 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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