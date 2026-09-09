OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittwochvormittag behauptet

Die OC Oerlikon-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 5,37 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'735 Punkten steht. In der Spitze gewann die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,56 CHF. Die OC Oerlikon-Aktie sank bis auf 5,34 CHF. Mit einem Wert von 5,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der OC Oerlikon-Aktie belief sich zuletzt auf 264'412 Aktien.

Bei 5,56 CHF erreichte der Titel am 09.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.09.2025 bei 2,61 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,40 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF an OC Oerlikon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,189 CHF.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass OC Oerlikon einen Gewinn von 0,284 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur OC Oerlikon-Aktie

Oerlikon-Aktie in Rot: Konzern gibt neue Finanzziele bis 2030 aus

Oerlikon hebt nach starkem Semester Prognose für das Gesamtjahr an - Aktie auf Jahreshoch

Oerlikon-Aktie zieht an: Deutlich höherer Auftragseingang in Q1 - Umsatz sinkt