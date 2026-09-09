OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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09.09.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittwochnachmittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von OC Oerlikon. Die OC Oerlikon-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 2,0 Prozent auf 5,26 CHF ab.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,0 Prozent auf 5,26 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'585 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die OC Oerlikon-Aktie bisher bei 5,23 CHF. Bei 5,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 454'846 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.
Am 09.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,56 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 5,70 Prozent Plus fehlen der OC Oerlikon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,61 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Verlust von 50,38 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für OC Oerlikon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,850 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,189 CHF belaufen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,284 CHF je Aktie in den OC Oerlikon-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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08.09.26
|Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR News Release (EQS Group)
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