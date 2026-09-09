OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.09.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon gibt am Mittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von OC Oerlikon. Die OC Oerlikon-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 5,28 CHF ab.
Die OC Oerlikon-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 5,28 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'674 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,24 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 5,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 404'361 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.
Am 09.09.2026 markierte das Papier bei 5,56 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,30 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,61 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 50,57 Prozent würde die OC Oerlikon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für OC Oerlikon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,189 CHF ausgeschüttet werden.
Experten taxieren den OC Oerlikon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,284 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur OC Oerlikon-Aktie
Oerlikon-Aktie in Rot: Konzern gibt neue Finanzziele bis 2030 aus
Oerlikon hebt nach starkem Semester Prognose für das Gesamtjahr an - Aktie auf Jahreshoch
Oerlikon-Aktie zieht an: Deutlich höherer Auftragseingang in Q1 - Umsatz sinkt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AG
|
12:29
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon gibt am Mittag ab (finanzen.ch)
|
09:29
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittwochvormittag behauptet (finanzen.ch)
|
08.09.26
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Dienstagnachmittag höher (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 des Kotierungsreglement (KR) Medienmitteilung (EQS Group)
|
08.09.26
|Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR News Release (EQS Group)
|
04.09.26
|SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu OC Oerlikon Corporation AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI in Rot - Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX tief im Minus -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls deutlich nach. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.