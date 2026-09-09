OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon gibt am Mittag ab

Die OC Oerlikon-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 5,28 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'674 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,24 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 5,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 404'361 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Am 09.09.2026 markierte das Papier bei 5,56 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,30 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,61 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 50,57 Prozent würde die OC Oerlikon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für OC Oerlikon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,189 CHF ausgeschüttet werden.

Experten taxieren den OC Oerlikon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,284 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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