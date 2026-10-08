OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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08.10.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Vormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von OC Oerlikon. Zuletzt ging es für die OC Oerlikon-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 5,64 CHF.
Die OC Oerlikon-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 5,64 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'360 Punkten steht. Im Tief verlor die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,64 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 5,71 CHF. Der Tagesumsatz der OC Oerlikon-Aktie belief sich zuletzt auf 58'977 Aktien.
Am 23.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,99 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die OC Oerlikon-Aktie somit 5,84 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,67 CHF ab. Mit Abgaben von 52,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,191 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete OC Oerlikon 0,850 CHF aus.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem OC Oerlikon-Gewinn in Höhe von 0,329 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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