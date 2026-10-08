OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon büsst am Donnerstagnachmittag ein

Die Aktionäre schickten das Papier von OC Oerlikon nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 5,70 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'436 Punkten realisiert. Der Kurs der OC Oerlikon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,60 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,71 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 172'976 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,99 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die OC Oerlikon-Aktie somit 4,84 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2025 Kursverluste bis auf 2,67 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für OC Oerlikon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,191 CHF ausgeschüttet werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,329 CHF je OC Oerlikon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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