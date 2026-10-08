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OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824

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08.10.2026 12:29:00

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Donnerstagmittag Verlust reich

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Donnerstagmittag Verlust reich

Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der OC Oerlikon-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 5,67 CHF.

OC Oerlikon Corporation
5.57 CHF -1.89%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr rutschte die OC Oerlikon-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 5,67 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'381 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der OC Oerlikon-Aktie ging bis auf 5,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,71 CHF. Zuletzt wechselten 110'202 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Bei 5,99 CHF erreichte der Titel am 23.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,67 CHF am 11.10.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF an OC Oerlikon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,191 CHF.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem OC Oerlikon-Gewinn in Höhe von 0,329 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’542.69 13.95 SRB97U
Short 15’082.34 9.00 SQBAIU
SMI-Kurs: 13’637.00 08.10.2026 17:30:32
Long 13’118.41 19.45 SJBCVU
Long 12’826.88 13.88 SGHBWU
Long 12’279.62 9.00 SXDBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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