OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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08.09.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Vormittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von OC Oerlikon. Die Aktionäre schickten das Papier von OC Oerlikon nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 5,28 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 5,28 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'911 Punkten liegt. Bei 5,52 CHF erreichte die OC Oerlikon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 5,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 334'190 OC Oerlikon-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,52 CHF) erklomm das Papier am 08.09.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die OC Oerlikon-Aktie 4,55 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,61 CHF. Dieser Wert wurde am 23.09.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 50,57 Prozent würde die OC Oerlikon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,189 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete OC Oerlikon 0,850 CHF aus.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,284 CHF je OC Oerlikon-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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