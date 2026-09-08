OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Dienstagnachmittag höher

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 5,30 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'839 Punkten steht. Die OC Oerlikon-Aktie legte bis auf 5,52 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,50 CHF. Von der OC Oerlikon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 687'956 Stück gehandelt.

Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,52 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die OC Oerlikon-Aktie derzeit noch 4,15 Prozent Luft nach oben. Am 23.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,61 CHF. Mit Abgaben von 50,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,189 CHF.

Den erwarteten Gewinn je OC Oerlikon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,284 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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