OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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08.09.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Dienstagmittag gefragt
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von OC Oerlikon nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 5,34 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das OC Oerlikon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 5,34 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'885 Punkten notiert. Bei 5,52 CHF erreichte die OC Oerlikon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 477'540 OC Oerlikon-Aktien.
Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,52 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Kursplus von 3,37 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,61 CHF am 23.09.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OC Oerlikon-Aktie 104,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten OC Oerlikon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,189 CHF aus.
Experten taxieren den OC Oerlikon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,284 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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