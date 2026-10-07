OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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07.10.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Vormittag leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von OC Oerlikon. Zuletzt ging es für die OC Oerlikon-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 5,78 CHF.
Das Papier von OC Oerlikon gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 5,78 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'529 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,78 CHF. Bei 5,85 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 12'837 OC Oerlikon-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2026 bei 5,99 CHF. 3,63 Prozent Plus fehlen der OC Oerlikon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 2,67 CHF. Mit Abgaben von 53,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,191 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete OC Oerlikon 0,850 CHF aus.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,329 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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